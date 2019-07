​Perú y Brasil también se enfrentan en la cocina (FOTOS)

Síguenos en Facebook

No es un sueño y no hace falta que trates de despertar. Perú juega hoy la final de la Copa América 2019 nada más y nada menos que ante el anfitrión Brasil. Este sin duda, no será un partido fácil y todos los peruanos esperan que esa copa se venga a casa.

Quién es el mejor en el fútbol se medirá hoy en las canchas, pero quién es el mejor en gastronomía se midió en la cocina. Acompáñenos a ver quién fue el vencedor.

DUELO. El pitazo inicial sonó y los chefs ingresaron a la cocina para defender a muerte la gastronomía de sus países presentando sus mejores platos representativos.

Por el lado de Brasil, está Sidney Pires, quién llegó a Huancayo hace dos años junto a su esposa para emprender un negocio de comida brasileña en un food truck llamado “El Gringo”. Para el enfrentamiento Sidney se levantó a las seis de la mañana y emprendió rumbo hacia el Mercado Modelo donde buscó los ingredientes para deleitar a los exigentes jurados. El golazo de Pires es un tradicional churrasco brasileño.

“Lleva tocino, queso, pollo y un secretito especial traído desde Brasil”, explicó el chef.

Luego de enrollar los ingredientes en una broqueta, Sidney los puso a la parrilla y con extremo cuidado los cocinó a la perfección. Para terminar con la receta acompañó el bocadillo con papas, arroz ensalada y una salda especial.

“Este es uno de los platos que preparamos en Brasil cuando nos reunimos en familia a ver los partidos de nuestra selección”, aseguró besando la bandera de su país.

Sin embargo, el corazón de este hincha está divido. “Hace unos quince días mi hijita nació, ella es peruana, es huancaína”, relató.

Pero Perú no se quedó atrás y a la cocina ingresó el chef Frans Gutiérrez para preparar uno de los platos más representativos del país, el lomo saltado.

Los ingredientes también llegaron desde el Mercado Modelo. “Como todos sabemos este plato lleva carne, papas, tomate, ají amarillo y mi toque especial”, explicó. El secreto de este profesional en la cocina es un correcto flameado de la carne para que tenga ese sabor ahumado.

El plato es acompañado con papas fritas y arroz.

“Somos el país con la mejor gastronomía y estoy seguro que hoy ganaré este duelo”, mencionó.

Los residentes brasileños en Huancayo calificaron ambos platos elogiando la sazón peruana. Al igual que los huancaínos que aseguraron el buen gusto para comer de los brasileños.

El resultado final, un empate en la cocina. Ambos países salieron victoriosos en ese encuentro, pero hoy solo uno levantará la Copa de América e inflará el pecho con orgullo. ¿Será la selección peruana la que nos traiga este título después de 44 años?

PROMESA. El entrenador Gareca aseguró que la blanquirroja pondrá todo su esfuerzo

para lograr el título de la Copa América.