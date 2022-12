Necesita 30 mil soles para realizarse una delicada cirugía ya que desde el pasado 16 de diciembre, él vive con una bala alojada en una vertebra de la columna. Tiene miedo a quedar paralítico ya que es el único sostén de su familia, de su esposa y una niña de solo 3 años.

José Campos Acevedo cuenta que el día del enfrentamiento entre protestantes y agentes de la Policía Nacional en el distrito de Pichanaqui, ayudaba auxiliar a los heridos cuando de repente sintió un golpe en la espalda.

“Fue un impacto fuerte que me hizo caer, me salía sangre y me llevaron al hospital, me han sacado ecografías y la bala está alojada en el lado izquierdo de una vertebra, los médicos también temen operarme ya que podría quedarme sin caminar, señala”.

Hasta el momento nadie le ha brindado ayuda, a diario necesita dos ampollas que cuesta 35 soles cada una, para poder soportar el dolor. Cualquier ayuda pueden comunicarse con él al número de celular 946087005.