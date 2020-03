Población pobre no podrá inscribirse al Sisfoh hasta que pase el estado de emergencia

La población considerada pobre y pobre extremo que no fueron incluidos en el bono económico de 380 soles que entregó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Mindis), no podrán acceder a este beneficio hasta que no se inscriban a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), pero esto permanecerá desactivado hasta que se culmine el estado de emergencia.

Sisfo. La elección de la regidora chilquense, Mady Luz Ccoicca Valenzuela, como beneficiaria del bono económico 380, se debe por que la edil, el año 2013 fue considerada dentro de la población vulnerable, quiere decir que desde ese entonces no se actualizó la información de las personas que requieran apoyo del Estado y de las que ya no deben ser beneficiados de programas sociales.

“El año pasado iniciamos la actualización de datos, y hallamos a más de 300 chilquenses que ya no deberían recibir el vale FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), aunque hay todavía más de 50 mil familias que tienen que validarse”, dijo la gerente de Desarrollo Social de Chilca Elizabeth Gómez.

Cuando se retome la atención pública con normalidad, las personas que se consideren vulnerables, tienen que acudir a la municipalidad de su jurisdicción (Área de Sisfoh), portando su DNI, recibo de agua o luz, y esperar a que los visiten los focalizadores del Sisfoh.