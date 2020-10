Por el incumplimiento de las promesas electorales del alcalde provincial de Satipo, Iván Olivera, quien además no asistió a una faena comunal en la comunidad nativa de Paureli de la provincia de Satipo, su representante, el regidor Pepe Surichaqui fue castigado junto al alcalde del centro poblado de Marankiari, Joel Córdova.

El hecho ocurrió el último viernes. El alcalde Satipeño se comprometió a participar en la reunión del programa Trabaja Perú, sin embargo, Olivera no se presentó en la comunidad nativa lo que generó el malestar de los pobladores, quienes se encontraban sin tomar desayuno y sin almorzar.

Castigan a regidores en Satipo

Recibe castigo y se disculpa

“Les voy a pedir mil disculpas, tal vez creí fielmente en la palabra de la municipalidad, donde me dijeron que estarían acá a las 10, moviliza tu gente, que estén hora exacta y eso es lo que yo he hecho. Sin embargo, van a ser las 2 y nada, muchos de ustedes han venido sin tomar desayuno, encima no se ha preparado el almuerzo porque se pensaba que a las 11 o 12 ya estaríamos de retorno en nuestros hogares”, sostuvo Joel Córdova, tras aceptar el tradicional “chalanqueo”, castigo infligido por las comunidades nativas a las autoridades que incumplen sus compromisos.

Los pobladores exigían la presencia del alcalde provincial para que también rinda cuentas sobre sus promesas electorales como el mejoramiento de vías, dotación de combustible, compra de maquinarias y construcción de defensa ribereña.