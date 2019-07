Policía cambia el uniforme por un traje multicolor para arrancar sonrisas a la población

Síguenos en Facebook

Tiene dos profesiones que están vinculadas al servicio a la comunidad: hacer reír y proteger al prójimo. Giordano Jerson Regalado Chacón tiene solo 25 años y hace 2 años es policía y payaso. Como miembro policial, siempre está pendiente de su servicio y se esmera mucho más cuando debe asistir a las acciones cívicas que realiza la Policía Nacional, para lograr que la alegría sea la aliada de la seguridad. El valioso agente de la Unidad de Servicios Especiales (USE), con su vestuario rojo y blanco que lo caracteriza, no solo llama la atención de los ciudadanos, sino también se “roba” las sonrisas en las actividades de apoyo social. Giordano recuerda que cuando tenía 18 años, llegó a trabajar a una piñatería, comenzó como ayudante, luego se convirtió en ‘burbujito’. En ese lugar, como siempre estaba alegre, lo llamaron “Sonrisitas” y desde entonces ese es su nombre artístico. Allí empezó a darse cuenta que eso del arte escénico le gustaba, que el contacto con la gente, arrancar una sonrisa, un aplauso era tan gratificante como servir a los demás.

PASIÓN. El suboficial de tercera hace 8 años encarna a ‘Sonrisitas’ el payaso que desde niño soñó con ser policía. Para Regalado Chacón servir a la sociedad significa proteger al prójimo y llevar entretenimiento con valores. “Las dos actividades para mí tienen muchas cosas en común. Crecí con ambas ilusiones, el ser policía y payaso, cuando tuve la oportunidad, me volví ambos”, nos dice sonriendo, mientras se maquilla en un ambiente de la unidad donde labora. El efectivo de la Policía Nacional asegura que ambas labores las desarrolla con pasión. “Amo a la institución, que me ha dado la oportunidad de crecer como ser humano. Y a mí, arrancar una sonrisa de niños humildes, pobres, eso me fortalece, me emociona”, nos comenta, acomodando su nariz roja. El agente que labora en la unidad de control de multitudes y disturbios, asegura que si es necesario desenfundar un arma para ayudar y ofrecer su vida por la del semejante no dudaría en hacerlo.

APOYO. Giordano cuenta con apoyo del comandante PNP Serpa Obando quien resalta que lleva entretenimiento con valores.