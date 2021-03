El Gobierno anunció un conjunto de medidas extraordinarias para que se cumplan en la Semana Santa 2021. El objetivo de estas normas es que no se incremente el número de contagios. Por ello, los más de 4 mil policías de la Región Policial Junín, ya están en alerta relativa y desde el 29 de marzo se dará la alerta absoluta.

Así lo dio a conocer el general PNP Roger Arista. “Será una Semana Santa distinta, hay varias restricciones. Hay que hacer un paréntesis a las celebraciones y reuniones a fin de salvaguardar la salud de la población”, dijo.

Arista Perea nos recuerda que durante los días jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril, solo estará permitido salidas peatonales o en bicicleta para aquellas personas que se dispongan a comprar productos de primera necesidad. El uso de vehículos particulares quedará prohibido esos días. Solo estarán autorizadas las unidades de transporte público y taxis autorizados.

Sin actos religiosos

Los días de Semana Santa habrá movilidad limitada; no estará permitido salir de casa, salvo para atender servicios esenciales o hacer compras; así como la prohibición de aglomeraciones.

Esta Semana Santa no contará con las procesiones, ni con los recorridos de iglesias típicos y debido a la inmovilización, no habrá misas presenciales. “Vamos a estar en los lugares donde nos necesiten, les exhorto a acatar las disposiciones, evitar la presencia masiva. Seamos responsables, tomemos conciencia. Si no se cumplen con las medidas actuaremos de acuerdo a la ley “, refirió Arista Perea.