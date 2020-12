El jefe de la Sexta Macroregión Policial, coronel Cesar Ramos Changuayo, llegó a La Oroya y dialogó con los manifestantes que se aglomeran en el sector de Marcavalle, solicitando que liberen la vía para que los buses que llevan 12 horas varados puedan pasar.

Cesar ramos advirtió también que en caso no liberen la Carretera Central, “el uso de la fuerza será progresiva” . Mientras más efectivos de la policía de Huancayo y Tarma llegan a la ciudad para hacer cumplir el mandato ya que según indicaron, debe primar el derecho de la población al libre tránsito.

Señaló también que de no liberar la carretera se utilizaría armas no letales para despejar vías. “L as personas necesitan pasar en los buses”, señaló.

Concluyó que se espera a que culmine la reunión de acreedores en Lima para que los manifestantes despejen las vías para dar paso a los buses al menos por unos minutos, y agotarán por todos los medios las negociaciones pacíficas, pero, en caso de no obtener una buena respuesta, indicó que utilizaran la fuera y bombas lacrimógenas para despejar la carretera

No confirman muerte

De otro lado, ni la Policía Nacional, ni personal médico de Essalud y el puesto de salud de La Oroya, han confirmado la muerte de un anciano que se voceaba habría sucedido dentro de un bus varado en la Carretera Central a la altura de Pucará