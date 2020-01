Policía sigue a músico en una moto para devolverle su celular

Caminaba de prisa por el óvalo de Concepción y se dio cuenta que un policía lo seguía. El músico Ramón Felices Yauri Salvador, creía que estacionó mal su vehículo y el policía lo iba a intervenir. El suboficial Cristian Bendezú Flores, descendió de su moto para entregarle un celular. El equipo se le había caído al músico, quien quedó sorprendido por la honradez del agente.

DESINTERESADO. “Pensé que estacioné mal mi vehículo y me va a pedir dinero, pero me llevé la sorpresa, me alcanzó mi celular que se me había caído. Mis respetos para este suboficial que demostró uno de los valores: “honradez, es un ejemplo a seguir”, escribió el músico en su cuenta de Facebook.

Rápidamente el mensaje de agradecimiento se extendió y el policía Cristian Bendezú recibió felicitaciones por la acción resaltante. Fue el último lunes que el suboficial de tercera que labora en la comisaría de Concepción, estaba de servicio en el óvalo de Concepción, cuando observó que una pareja corría apresuradamente, cuando se le cayó un celular. El custodio recogió el equipo e hizo el llamado en voz alta, pero no fue escuchado; por ello abordo su moto de placa PL-1854, para alcanzar a Ramón Yauri.

El músico quiso recompensarlo económicamente, pero el policía le respondió que no era necesario porque cumplió con su deber como policía. El dueño del celular lo felicitó, emocionado.

DESTACAN. El comando policial felicitó al efectivo Cristian Bendezú por su honradez, exhortando a otros agentes a seguir su ejemplo.