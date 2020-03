​Policías dan alimentos a mujer pobre que se queda varada sin poder volver a casa

Celia Córdova Mallqui (43), estaba llorando no sabía qué hacer para llegar hasta su natal Huayre en Junín y no había movilidad para desplazarse. “Ayúdenme para llegar a mi casita con mi familia, no tengo qué comer acá, ya se me acabó el dinero”, decía y el efectivo de apellido Quispelaya de la comisaría de El Tambo le regaló sus tikets de desayuno. La mujer que se dedica a vender golosinas en las calles de Huancayo, con su hijo especial, no pudo viajar en el plazo otorgado por las autoridades y ahora está varada.

Ayer, los bondadosos policías la apoyaron para sus alimentos. La vendedora nos dijo que hoy buscará llegar hasta Junín para estar con su familia y cumplir la cuarentena. Asimismo, en el distrito de Chilca, ayer a las 00:30 horas, detuvieron a Roly Uncehuay Q. (22), quien en compañía de otros, intentaron arrebatarles sus pertenencias a Rebeca Torres C. (25) y Geovana Allca C. (26), en las calles Progreso y Toledo en el distrito de Chilca, siendo auxiliadas por los vecinos que lograron retener al sospechoso que quedó retenido.