​Policías intervienen a padres de familia para darles una sorpresa (VIDEO)

No llegaron en motos, sino caminando, partieron rumbo a las calles más congestionadas y peligrosas para “detener” a los papitos. Motivados, los efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, el Departamento y Seguridad de Huancayo, se movilizaron hacia Ocopilla, José Olaya, avenida Ferrocarril y el Parque Infantil. La comisión que esta vez les tocaba cubrir era probablemente la que más satisfacciones les daría y en la que no necesitarían usar una sola arma, ni imponer una papeleta.

Celebran el Día del Padre

El operativo comenzó a las 09:00 horas. Uno de los primeros en ser intervenidos fue Luis Huayra Sullca (65), padre de 7 hijos, quien empujaba su triciclo y no estaba empadronado. Molesto, "Don Nico" repetía que solo quería trabajar. En otra esquina, estaba Noel Grandiola Llanos (85), pidiendo limosna, tampoco se salvó de la redada. También retuvieron a los mototaxistas Elmer Justo Bravo (28) quien no tenía DNI y Francisco Quilca Riveros (56), padre de 6 hijos, quien tenía una ‘requisitoria’. Así, 33 padres fueron llevados hasta la comisaría. Muchos llegaron al borde del llanto, no tenían sus documentos en regla, pero aseguraban que no cometieron ningún delito. Allí también estaba Leoncio Calderón Pujay, quien este 18 de junio cumple 90 años. El padre de 5 hijos, hace 40 años vende marcianos.

Todos fueron liberados con un regalo. “Queremos brindarles nuestro cariño y gratitud por el Día del Padre”, dijo el mayor PNP Jerry Chang.