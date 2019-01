Políticos de la izquierda concuerdan en que habrá unidad si no hay corrupción

Síguenos en Facebook

Tras el Encuentro Nacional de Organizaciones de Izquierdas “Voces del Cambio” en Huancayo. Los representantes de las izquierdas que participaron y los que no, concordaron en que habrá unidad, sino hay corrupción.

DECLARACIONES. El dirigente del movimiento regional Bloque Popular de Junín, Edgard Reymundo Mercado, señaló que es un paso positivo. Sin embargo, dijo que si bien es cierto hay algunos dirigentes o líderes comprometidos con hechos de corrupción, y que el día que salgan sentenciados, ellos marcaran distancia. “Jamás se va a consolidar una unidad de izquierdas con corruptos, porque estamos contra la corrupción y la impunidad”, declaró.

Y que definitivamente el encuentro está vinculado a las Elecciones Generales 2021. “Se piensa conformar un frente o alianza electoral. Pero, la duda surge ¿quién será el candidato? Tiene que ser alguien representativo e idóneo, que cumpla con las expectativas de los intereses populares de cambio”, remarcó.

Cabe precisar que en el Perú, solo tres partidos políticos de izquierda están inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que son Perú Libre, Frente Amplio y el Partido Humanista Peruano. Estos dos últimos no participaron en el evento.

El integrante de Frente Amplio, Washington Mori Andrade, señaló que no participaron porque los líderes están vinculados a procesos de investigación por corrupción. “Además, ese encuentro no convocó a las bases para recoger inquietudes, entonces desde el punto de vista político, ellos no están considerando la opinión de la población, por lo que no representan el sentimiento de la sociedad”, precisó.

Añadió, que a lo largo del tiempo se busca la unidad, pero eso se logrará cuando no haya corrupción.

Calificó el encuentra como una reunión de amigos con la única expectativa electoral. “Debería de atender las necesidades de la población”, dijo.