El ministro de Defensa, Alberto Otárola, declaró el estado de emergencia nacional como respuesta “contundente y de autoridad” de parte del Gobierno a las protestas violentas que se registran en varias regiones. Políticos de la región Junín se pronuncian.

Declaraciones

El alcalde de El Tambo, Carlo Curisinche, señaló que está de acuerdo con la declaratoria del Estado de Emergencia. “La PNP y Ejército no deben excederse en las intervenciones o la represión a la población que tiene derecho a la protesta pacífica. El problema es cuando los manifestantes vulneran los derechos de otros, así como de instituciones públicas y privadas”, dijo. A su vez, que el premier no da la talla para el cargo. “Es más técnico, mas no político. Debió elegirse a un premier más concertador, más dialogante con todos los sectores”, precisó.

En tanto, el presidente de Junín Renace, Carlos Arredondo, aceptó la declaratoria. “Tienen que lograr la estabilidad social en esta crisis. La población puede protestar, pero sin actos de violencia que solo generan caos e incertidumbre”, dijo. Además, que debe haber elecciones generales en el breve plazo, y respetando el proceso debido. “Exhorto a la gente a tener tranquilidad y promover una paz social”, refirió. Añadió que al premier le falta liderazgo y experiencia política.

Pedido

El congresista Edgard Reymundo compartió el comunicado de Cambio Democrático donde se lee: “El gobierno de Dina Boluarte, no ha respondido adecuadamente frente a la crisis política actual, sus anuncios referidos a la declaratoria de emergencia, las muertes lamentables y heridos de gravedad, así como la conformación de un gabinete liderado por una persona que ha sido vinculada a los “cuellos blandos”, (...) exigimos la renuncia inmediata del premier Pedro Angulo”. También que condenan la represión policial y el uso desproporcionado de la fuerza en las movilizaciones y se ratifican en la necesidad urgente de adelanto de elecciones, y devolverle a la población su poder de decidir a través de un referéndum de Asamblea Constituyente.

Finalmente, el regidor de Huancayo, Paulo Beltrán, sostuvo que no está de acuerdo con esta declaratoria ya que frena el impulso económico y peor aún en fiestas navideñas. “Condeno todo acto de violencia, pero el Ejecutivo y Legislativo deben escuchar los reclamos del interior del país, que exigen nuevas elecciones en el tiempo más breve, esto para evitar más derramamiento de sangre”, puntualizó.





