Polleras, joyas de oro y 90 mil soles se hacen humo de la casa de “Susan del Perú” (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Ella estaba dando un concierto en Huaycán (Lima), cuando desconocidos irrumpían en su vivienda. Los presuntos delincuentes dieron un duro golpe a “Susan del Perú”, luego de violentar las chapas de tres puertas para llevarse 90 mil soles en efectivo; joyas, monedas y reloj de oro, así como 10 polleras tejidas a mano, todo valorizado en unos 50 mil soles. Los facinerosos aprovecharon que la cantante folclórica estaba en la Capital de la República para ingresar a la vivienda del jirón Las Lomas N° 461 en Pío Pata, El Tambo.

La “Diva de la Tunantada”, ayer, rompió en llanto y nos dijo que quería retirarse del canto porque en las últimas semanas recibió amenazas, por lo que teme por su vida y la de su hijo de 8 años.

AMENAZADA. Fue a las 18:30 horas del lunes que Susan Rojas Lindo (35), llegó a su casa y descubrió que maleantes se llevaron los ahorros que guardaba en el ropero de su dormitorio, joyas y otros productos naturales. Policías de la Divincri Huancayo que llegaron al inmueble constataron que las chapas de la puerta de ingreso y dos habitaciones estaban violentadas, la ropa estaba regada en el piso y los malhechores se habían llevado hasta la cámara de seguridad.

“El responsable es alguien cercano a mí, que sabe de mis movimientos, tengo sospechas. Son unos sinvergüenzas. No voy a decir nombres, he tenido amenazas, me dijeron que iban a atentar contra mi vida, que me iban a ver de rodillas y llorando. Voy a solicitar garantías”, refirió la popular intérprete vernacular. Susan Rojas, ayer, dijo que actualmente tenía problemas con unas personas cercanas.

“Yo soy muy confiada y hay gente que se aprovecha de mí. Quiero estar tranquila, por eso estoy viendo la posibilidad de dejar el canto”, declaró, conmovida.

INVESTIGAN. La Divincri investiga el robo a la casa de ‘Susan del Peru’, natural de Hualhuas, perpetrado la madrugada del lunes.