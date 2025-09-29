MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-la-defensoria-del-pueblo-frena-intento-de-desalojo-de-proveedora-encadenada-video-noticia/

Llegó agotado a la meta final pero respiraba el triunfo. “¡Buena Gavilán!” le gritaban sus compañeros le estrechaban las manos, lo abrazaban y todos querían una foto con él.

TESTIMONIO. “Tengo 68 años, trabajo transportando fruta y este triunfo es para mis tres nietos huérfanos. Su madre falleció a temprana edad y yo me encargo de ellos, siempre nos encomendamos a Dios”, acotó emocionado.

Para lograr el triunfo, Gavilán dio unas 4 vueltas a la pista de carrera del estadio Coto Coto en medio de un calor sofocante. Según nos comenta trabaja desde el año 1994, en el mercado de frutas del jirón Huánuco, sale a las 2 de la madrugada, con su triciclo desde Huancán, llega en media hora y empieza su agotadora jornada laboral. Sus nietos Luis, Abigail y Camila Chuquillanqui Avila, crecieron bajo su cuidado y ahora tienen 10, 12 y una adolescente, que ya estudia en el colegio. Mientras el estibador participaba de la carrera de triciclos en el Chilca Fest, uno de sus nietos lo veía desde las tribunas del estadio Coto Coto, esto lo emocionó hasta las lágrimas.

Ayer, más de 50 tricicleros se dieron cita en la pista atlética del estadio de Coto Coto para protagonizar la emocionante competencia que arrancó aplausos del público asistente en el Chilca Fest Primavera 2025 es organizado por la Municipalidad Distrital de Chilca.

En la categoría Libre, el primer lugar fue para Lucio Guerra, mientras que en la categoría Máster la victoria quedó en manos de Jesús Quispe. Finalmente, en la categoría Súper Máster, el campeón fue Juan Gavilán (68). Los ganadores fueron premiados con 400, 250 y 150 soles en efectivo, respectivamente, para los primeros, segundos y terceros lugares.

Los tricicleros destacaron el concurso, ya que les permite practicar un deporte sano, que los motiva a seguir adelante, en el duro trabajo que realizan día a día.