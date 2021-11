En las imágenes dadas a conocer por el periodista Miguel Mateo se observa cómo es que este anuncio generó sorpresa y molestia del coordinador provincial Luis Carhuallanqui cuyo gestó de vacilación es evidente. El pre candidato había pedido que el partido le ayude a buscar a profesionales idóneos para las regidurías y aunque luego Muñoz se apuró en aclarar que con la palabra “dinámicos” no se refería a delincuentes sino al dinamismo, la anécdota le pasó factura.

“Tenemos que tener regidores dinámicos, sueltos, que estén al servicio de su pueblo. No callados, no quedados, sin decir nada, ante lo que está pasando en el distrito de Río Negro. Nosotros no iremos a perder el tiempo, buscando intereses personales y económicos”, dijo.

Muñoz, según Mateo, es considerado por algunos adversarios políticos como un oportunista pues cambia de partido para cada elección. En la anterior postuló con el movimiento Sierra y Selva Contigo Junín.

Es la segunda polémica de la coordinación en es provincia. Anteriormente, el consejero Carhuallanqui fue visto apoyando la recolección de firmas para la asamblea constituyente.