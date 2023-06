El Congreso acaba de aprobar el uso de armas no letales por parte de efectivos de serenazgo en todo el país. Para el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región Junín (AMREJ), Edson Crisóstomo, esta es una medida que no solucionada nada: “Es un error manifestó que la violencia se tenga que responder con más violencia”, sostuvo.

Si bien la norma habla del uso de objetos que ya venían utilizándose (grilletes, bastón, chaleco), para Crisóstomo, primero se debería hablar de una preparación de los serenos, antes de usar estas armas. “Es una ley que avanza muy poco en el tema de seguridad ciudadana. La ley del sereno ha cumplido un año y no tenemos un régimen especial que pueda proveerles de atenciones, de un seguro de salud específicamente, una escuela superior de seguridad ciudadana para profesionalizar a nuestros serenos.

En muchos casos nuestros equipos de serenazgo están compuestos de personas entusiastas que llegaron ahí pero no saben qué es el tema de seguridad ciudadana”, indicó.

Finalmente, dijo que el Estado no atiende a la seguridad ciudadana con presupuesto como sí lo hace con programas alimenticios para los que se da presupuesto, por ello, antes de armas deberían también pensar en un presupuesto: “No hay nada que celebrar si no tenemos cámaras de vigilancia, uniformes. No hay nada que celebrar si del Gobierno Central no tenemos ni un sol para atender lo que hoy es un grave problema nacional, la seguridad ciudadana”, finalizó.

Cabe resaltar que, respecto a este mismo tema, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, dijo que sí estaba de acuerdo con la dotación de armas no letales para el personal.