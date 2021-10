El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Junín (AMREJ) y alcalde del distrito de El Tambo en la provincia de Huancayo, Carlo Curisinche, confirmó su renuncia como militante a Perú Libre (PL), según el edil se debe a que había compromiso de parte del partido para solucionar los grandes problemas de este distrito.

Curisinche indicó que hay obras que no han conseguido apoyo como las pistas y veredas de la Av. Ferrocarril , el Óvalo de Julio Súmar, el Puente Cantuta, entre otros y no se ha tenido apoyo del gobierno regional para ello y nunca les han transferido de presupuesto, pese a ser el distrito más grande de la región.

“No puedo trabajar con personas que no están a la altura y han venido con otros fines, menos con el fin de servir al pueblo, el pueblo elige a sus autoridades no para que se enriquezca un grupo o se empodere un partido político, el pueblo entrega el poder para resolver sus problemas, para eso les he dado mi mano”, dijo.