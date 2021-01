La inscripciones para el Concurso de Nombramiento 2021 comenzará el 11 de enero y culminará el 03 de febrero del presente año. El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el cronograma y el documento normativo que establece los requisitos, criterios técnicos y procedimientos del mencionado concurso, que permitirá el ingreso a la Carrera Pública Magisterial y determinará los cuadros de mérito para la contratación docente en los años 2022 y 2023.

Cronograma y requisitos

El proceso de inscripción será gratuito y completamente digital mediante un aplicativo que será publicado en la web del Minedu. En ningún caso los postulantes tendrán que acercarse al Banco de la Nación o realizar algún trámite presencial.

Los interesados deben presentar su título profesional, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado por los delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas , no encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), entre otros.

Cabe precisar, que los profesores inscritos en el Concurso de Nombramiento 2020, que fue concluido debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19, mantienen su inscripción en la actual convocatoria. En caso de que dichos docentes deseen actualizar sus datos o anular su inscripción, podrán hacerlo de forma digital desde la web del concurso.

El 14 de julio se conocerá la relación de plazas, el 18 de agosto será la Prueba Única Nacional, y culminará con la etapa descentralizada.