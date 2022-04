Don Julián junto a la comunidad de Llamapsillón del Canipaco, llegó con un grupo de campesinos, querían hablar con el presidente Pedro Castillo para decirle que les estaban pagando un sol por cada libra de lana de ovino. “Nosotros no tenemos un salario, por la lana de alpaca antes nos daban 15 soles y ahora 7 soles; la libra de lana de oveja costaba 5 soles y ahora nos pagan un sol”, decía con voz temblorosa, explicando que más caro les salía las medicinas para sus animales y el pasaje pues antes les costaba 13 soles y ahora pagan 23 soles para legar a Huancayo.

“Castillo nos prometió capacitarnos, maquinarias, su palabra de maestro en nada quedó, decían los campesinos. Muy cerca de ellos, estaba el grupo de policías retirados de Junín quienes estaban molestos con el Premier Anibal Torres quien refirió que la Policía policía era deficiente.

“Estamos indignados por esas declaraciones, el Premier debe pedir disculpas porque ha ofendido a los 150 mil policías que hay en el país”, dijo Adin Alarcón, ex policía de Junín.

Víctima del paro pide ayuda para operación

Un joven mototaxista, ayer estuvo en las protestas contra el presidente Castillo, en las afueras del coliseo Wanka, pidiendo ayuda económica para operarse, ya que resultó con el rostro fracturado luego que le impactó una bomba lacrimógena en la cara en las protestas del pasado 2 de abril.

“Yo soy de Auquimarca salí a protestar el 2 de abril y me impactó la bomba lacrimógena en la nariz, que está fracturada, me tienen que operar y no tengo dinero para cubrir los gastos”, dijo Luis Rafael Castro, que figuraba en la lista de 29 heridos que fueron evacuados al hospital Carrión. En las circunstancias en que se encuentra no puede acudir a trabajar para mantener a sus hijos.