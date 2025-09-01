El decano del Colegio de Psicólogos de Junín, Julio Poma, advirtió que la región atraviesa una seria deficiencia en la presencia de profesionales de salud mental en las instituciones educativas. Aunque existen leyes que disponen la incorporación de psicólogos, estas no se implementan.

“Identificamos tres puntos críticos en el trabajo de un profesional en salud mental en instituciones educativas: falta de plazas por presupuesto insuficientes, sueldo por debajo del promedio de otros profesionales (entre mil y dos mil soles) y pésimas condiciones de trabajo”, señaló el decano.

Poma precisó que a las plazas insuficientes, se suma que muchas veces estas son solo temporales, incluso financiadas por las Apafas. También advirtió que un solo psicólogo debe atender a cientos o hasta miles de estudiantes de una sola institución.

“El Estado tiene la política de implementar un psicólogo por institución educativa, como debería ser. Sin embargo, a la fecha no se cumple por temas presupuestales”, explicó, resaltando que en ciudades como Huancayo un especialista llega a encargarse de hasta 3 mil alumnos llegando, en muchos casos, incluso al estrés laboral que no permite el seguimiento adecuado a cada caso.

En cuanto a los problemas más frecuentes, mencionó que, además del bullying y la depresión, en los últimos años se han incrementado los casos de violencia familiar y sexual.

“La violencia sexual aparece en todos los grupos, porque todos son grupos y factores de etapas de riesgo”, sostuvo, enfatizando la necesidad de una intervención más temprana en la primera infancia y en la adolescencia.

Además, según el portal Siseve durante el año 2024 se registró 792 casos de violencia escolar y en 2025 se reportaron 55 casos adicionales. Actualmente, en la región Junín existen cerca de 2 mil psicólogos colegiados y habilitados, pero no se conoce un listado oficial de los que laboran en colegios.

“Sin salud mental no podemos hablar de desarrollo y de avance humano. Lo ideal sería que haya un psicólogo por aula”, remarcó Julio Poma.