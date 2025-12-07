MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-alertan-falta-de-vias-de-evacuacion-en-anunciada-feria-navidena-noticia/

Hace más de dos años el centro de salud San Francisco funciona en el complejo deportivo Saúl Muñoz Menacho ubicado en el centro de Huancayo. Y como el establecimiento se levantó en ambientes prefabricados, donde apenas entraban los materiales, se instalaron carpas para la atención en el servicio de medicina, que a la fecha continúa en la misma condición, como se pudo registrar ayer.

La consejera regional Kelly Flores Mas, lamentó que durante la gestión actual, no se haya hecho nada por conseguir un nuevo local para el establecimiento y se haya permitido la atención de la población en estas condiciones.

“Hemos hablado con la directora de la Red Valle del Mantaro y le hemos manifestado que no son las condiciones propicias para atender a la población, porque son carpas de atención itinerante, pero sabemos también que existe una alta demanda de la población por los servicios de salud”, señaló la consejera.

callan. Aunque el personal de salud evitó declarar por no contar con autorización, lo cierto es que ya están preparando las maletas y el establecimiento sería trasladado al local del excentro de salud La Libertad ubicado en el jirón Huancas, que hace más de dos años, también permanece cerrado, luego que fueron llevados al exMaterno Infantil de El Tambo, por medidas de contingencia.

En el lugar fueron víctimas de robos de parte de personas de mal vivir, aun así permanecen. Tienen una población de 13 mil habitantes, 200 niños y 80 gestantes que se atienden en el establecimiento.