Como jugando inició toda esta carrera de esfuerzo y dedicación para esta joven promesa del Perú, Mel Capcha Chanca a su corta edad de 15 años se prepara para la Olimpiada de Química en París Francia.

¿Cómo surge tu pasión por los estudios?

Desde pequeño siempre me gustaron los videojuegos, y los estudios, los cursos, los problemas de matemática para mi son como un videojuego. Tengo enemigos que son los problemas matemáticos y busco como resolverlos. Siempre he pensando que todo tiene solución y los estudios para mi siempre han sido divertidos como un videojuego.

¿Cuáles han sido tus principales inspiraciones?

Mi inspiración siempre han sido mis padres. Nosotros no somos de súper recursos económicos, por eso siempre he querido sacar adelante a mi familia, siempre que logro algo pienso primero en ellos y la felicidad que les llevare.

¿Qué querías estudiar de pequeño?

De niño pensaba muchas cosas, doctor y bombero. Después viendo películas de ciencia ficción, me gustó todo el tema de la tecnología y quiero estudiar ingeniería Mecatrónica.

Me gustan los cursos de física y química creo que se asemejan a la realidad en la que vivimos y ademas la tecnología nos ha ayudado mucho es por eso que yo también quiero hacer cosas que ayuden a todos

¿Cuál era tu rutina de estudio?

Siempre estudiaba todo el día, desde las 8:00 de la mañana luego iba a almorzar y volvía por la tarde hasta las 6:30 de la noche, después decidí estudiar ingles saliendo por las noches. Me generaba felicidad saber que todo mi esfuerzo algún día iba a servir de mucho.

¿Se han burlado de ti alguna vez por estudiar mucho?

Nunca faltan ellos que se reían como en todo, pero nunca me afectó demasiado, no le tomaba importancia por que no hacia nada malo. Pero también tenia amigos que me apoyan en todo, los verdaderos amigos.

¿Tienes otros pasatiempos a los que te dedicas?

Como todos me gustaba jugar fútbol, básquet y otros deportes, pero porque paraba estudiando no podía dedicarme mucho a eso. También salía a comer con mis padres todas las mañanas.

¿Alguna vez te has sentido estresado?

Por dedicarme al estudio si aveces me sentía estresado, fue ahí cuando empecé a tocar piano más que nada para descansar, fue gracias a un profesor que lamentablemente falleció, pero después aprendí más con vídeos que miraba en internet.

¿Cómo te sientes al haber llegado lejos con tu esfuerzo?

Me siento nerviosos y feliz por haber llegado tan lejos, sigo estudiando esforzándome cada día. Mis padres también están felices y para mi es lo mejor porque eso es por lo que estoy luchando.

¿ Cómo te ves de aquí a cinco años?

Me veo como todo un profesional que tiene los objetivos claros y con metas siempre para ayudar a la sociedad. No me gustaría que sufran como lo hice yo y que no tengan las mismas oportunidades, con esfuerzo todo se puede.

¿Qué quisieras lograr para sentirte feliz?

Sacar adelante a mi padres y a mi hermano al que siempre ayudo y aconsejo.

No descansaré hasta que el Perú sea potencia mundial como los demás países de Asia y Europa. Con esfuerzo todo se puede conseguir y tener.

¿Cómo te describirías en dos palabras?

Es difícil pero me describiría con esfuerzo y sufrimiento. Esfuerzo por todo lo que hicieron mis padres por mi y por todo lo que realizado y logrado hasta el momento.

Sufrimiento porque he vivido un accidente que me cambió la vida totalmente, en el casi pierdo la vida y tuvieron que intervenirme. Fue por eso que entendí que nunca estamos libres de nada.