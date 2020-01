“Quiero justicia, es difícil para mi seguir viviendo”: el dramático pedido de la mujer desfigurada por su pareja

Quedó con el rostro desfigurado y ahora pide un castigo ejemplar contra su agresor a quien describió como un sujeto posesivo y con gusto por el licor. Y coincidentemente fue capturado libando en un recreo de Chilca, por los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo.

Captura. Carlos Contreras Quispe (24) fue detenido luego que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo ordene su detención por el presunto delito de intento de feminicidio.

Contreras sería quien cometió este delito el 3 de noviembre del año pasado, ingresando sin autorización al cuarto de su ex enamorada de iniciales A.P.G.E.(21), ubicado en la cuadra ocho del jirón Jorge Basadre en Chilca, en ese entonces, el agresor utilizando un estilete le provocó cortes en la frente, mandíbula, pómulos, cuero cabelludo, y otras partes del cuerpo con heridas profundas, donde tuvo que ser necesario más de cien puntos de sutura para lograr cerrarlas.

Desde aquel atentado, el sindicado como responsable del intento de feminicidio (Carlos), se mantuvo esquivo de las autoridades, no lograron encontrarlo en su domicilio de Chilca tampoco en su centro laboral, pero, un trabajo de inteligencia que realizó uno de los equipos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de la Policía Nacional del Perú en Huancayo, logró ubicarlo en un recreo instalado en una zona discreta del barrio Auquimarca en Chilca.

Carlos Contreras y otro varón, bebían cerveza dentro de una unidad estacionada al interior del establecimiento, los agentes al tenerlo plenamente identificado procedieron con su detención para ponerlo a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria que pidió su detención el 19 de noviembre del 2019.

Justicia. La joven agraviada, hasta la fecha no logra recuperarse de la brutal agresión, ella menciona que todo este tiempo permanece dentro de su vivienda por temor a sufrir de otro atentado o ser juzgada de personas que no conozcan su historia, ya que su rostro y cuerpo quedaron marcados con las cicatrices de aquel atentado contra su vida. “Es difícil para mí seguir viviendo así, hay veces cuando salgo la gente se queda mirándome. Quiero que ese hombre (Carlos) pague por las cosas que me hizo y que mi caso no sea olvidado y pasado por alto”, contó para Correo la agraviada.

Un año es lo que tiene que esperar para realizarse una cirugía plástica, le dijeron a la víctima, pero todo correría a cargo de ella, por ahora recibe apoyo psicológico en el hospital Daniel Alcides Carrión.