En entrevista para Correo, la candidata a diputada por Perú Libre, Lucinda Quispealaya, resumió su propuesta de cara a este poder del Estado, apostando por una iniciativa capaz de valorar al campesino, escuchándolo. “Donde vivotenemos nuestras propias costumbres y cosmovisión. No me consta que esté trabajando. La verdadera revolución agraria sería escuchando a los agricultores, viendo cómo producen sus parcelas, solo así se valora al campesino. En el campo estamos con el riego, el ayni y con nuestras faenas”, señaló.

De la misma manera, anotó que el apoyo a la agricultura pasa por la preservación y el impulso de las semillas nativas porque son altamente productivas y resistentes: “Sé cómo funciona la tierra, con una agricultura ecológica y valorando el ámbito social, cultural y de respeto a la cosmovisión andina. Debemos cuidar nuestras semillas nativas porque son estas las que resisten al cambio climático. Nosotros producimos alimentos de calidad. Soy mujer trabajadora y de campo”.