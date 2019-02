Raspa y gana de diario Correo regaló más de 5 mil el primer día

Síguenos en Facebook

Con alegría recibieron su premio las primeras ganadoras del raspa y gana del diario Correo. Elizabeth Aucaruri (36), quien es natural de Viques y se dedica a la venta de periódicos junto a su pareja Antonio Marín (44), ella es una de las afortunadas al ganar el monto de 5 mil soles.

“Solo compré mi diario y raspé el cupón, me sorprendí al ver el monto del premio” dijo con emoción Elizabeth, una madre de familia con tres hijas, dos de las cuales cursan la primaria y la mayor de ellas se encuentra preparándose para ingresar a la universidad. “Este dinero me va ayudar mucho, ya que lo destinaré para poder comprar los útiles de mis hijas, apoyar con la preparación de la mayor y con lo que quede, poder implementar el pequeño negocio que tengo con mi esposo”. Mónica Tovar (44) fue la segunda afortunada al ganar 200 soles, natural de Huari - Huancan, comenta que tiene a una de sus tres hijas enferma, por lo cual el dinero lo utilizara para comprar medicamentos, “El dinero me será muy útil, para ayudar a mi hija, gracias” dijo la agradecida madre.

La campaña Potencia tu negocio con Correo, tiene la finalidad de poder beneficiar a las personas emprendedoras para este 2019, solo con la compra del diario recibirán de manera gratuita un cupón, con el cual pueden acceder a los premios, esta campaña es válida desde el 11 al 17 de febrero con un monto de 68 mil soles en efectivo para los que logren adquirir el diario en sus distintos puntos de venta.

EFECTIVO. Los premios en los cupones varían entre 5 mil soles a 262 premios de 200 soles cada uno.