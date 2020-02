Reciclador se encadena y pide que le ‘devuelvan’ a su hija de 14 años desaparecida

Rafael, se levantó muy temprano, dejó de reciclar y esta vez se fue a la Plaza de la Constitución para encadenarse en uno de los arcos. Ayer a las 07:20 horas, el obrero se puso una gruesa cadena y un candado, y cogió un letrero que decía: ¿Justicia para quién?. La actitud de Rafael A.H. (56), reunió a los periodistas y al ser consultado el por qué de está decisión, el reclicador, alzando la voz, pidió que le ayudemos a encontrar justicia. “Mi hija fue abusada, mañana (hoy) debería pasar cámara Gesell y está desaparecida. Maycol se la llevó para que no declare porque puede irse preso”, dijo.

INVESTIGACIÓN. Según el afligido padre, su hija de iniciales S.A.M., conoció a Maycol F.C. (18), por redes sociales, cuando tenía solo 13 años, poco después ella desapareció con el joven el 2019. Por la diferencia de edad y un presunto abuso sexual, el obrero denunció a Maycol por violación sexual. Según las pesquisas, la menor habría referido que el denunciado era su enamorado.

Sin embargo, el 30 de enero, la adolescente desapareció y hoy viernes tenía que pasar por la cámara Gesell y está no habida. “Maycol, quiero que me entregues a mi hija, no quiero que le toques ni un pelo. Le pido al fiscal que no archive el caso”, exclamó Rafael. La Divincri está a cargo de la denuncia de abuso sexual. A las 09:00 horas el obrero se quitó la cadena.