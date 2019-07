Regidores de Huancayo sacan “trapitos sucios” y se acusan de supuestos actos irregulares

Síguenos en Facebook

Los regidores Hernán Gómez, de Sierra y Selva Contigo Junín, y Waldo Baltazar, de Perú Libre, sacaron sus “trapitos sucios” en plena sesión de Concejo Municipal de Huancayo el último miércoles. Otro altercado que pone en tela de juicio la idoneidad y preparación de los regidores de la comuna huanca luego de la mediática “carajeada” del alcalde Henry López.

HECHOS. Casi al final de la sesión, Baltazar dio a entender que su colega Gómez había ganado su puesto de trabajo en la Caja Huancayo por favores políticos. “Él debe ser consecuente. Cómo ha pasado de una oficina a otra y cómo ha llegado a tener su cargo en la Caja”, señaló.

Esto generó la molestia inmediata del regidor de Sierra y Selva Contigo Junín quien indignado respondió: “Para que sepa el señor Baltazar, yo he concursado. Yo he entrado por un concurso público y competido con 100 personas”. No conforme son eso hizo una grave acusación respecto a un “favor” de parte del regidor de Perú Libre. “El señor Baltazar un día me lo encontré en la calle y me dijo cómo puedo hacer para ingresar a gente que me ha apoyado en mi partido para que trabaje en la Caja Huancayo”.

EVALÚA. Luego de acontecidos estos hechos, ambos concejales se mostraron más tranquilos pero Gómez aun evalúa tomar medidas contra Baltazar. “El regidor Waldo lanzó acusaciones falsas sobre mi persona indicando que yo he entrado a trabajar a la Caja Huancayo durante la gestión de Unchupaico porque soy parte de los “unchupaicos”. Yo voy a pedir la grabación del audio para evaluar qué acciones se toman al respecto pero todavía no he decidido”.

Baltazar, de Perú Libre, señaló que el altercado no pasó a mayores y que al final se dieron la mano. Lo que sí remarcó fue que nunca le pidió un favor para “meter” a gente de su partido a la Caja Huancayo.

“No quisiéramos llegar a más porque por la cólera se le pudo haber ido algunas cosas”, finalizó.

DISCULPAS. Al final el alcalde encargado exigió que ambos retiren la palabra y cada uno tuvo que hacerlo a pesar de su reticencia.