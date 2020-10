La Miss simpatía 2016 de la región Junín, Sheyla Zúñiga Olivera (24) vive un drama, ya que hace 4 días cuando se tomaba unas fotos junto a su hermano en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, fue manoseada y atacada por un sujeto, que le tocó las piernas. Y cuando la joven se quiso defender Gerardo G.A.(20) sacó un machete de su mochila y la atacó.

Jovencita pide justicia y que vuelvan a detener a su agresor

Todo ocurrió al promediar las 13 horas del viernes 23 de octubre en la intersección del pasaje Raymondi y Humbolt. “El viernes yo fui atacada por un hombre, que se acercó y me empezó a tocar las piernas, lo empuje y por defenderme sacó de su mochila un machete, yo estaba con mi hermano y empezamos a correr por sitios distintos, el sujeto me seguía, se abalanzó contra mi y como el machete lo apuntaba hacia mi cara, puse mi brazo izquierdo y me hizo un corte, grite pidiendo auxilio, mi hermano lo enfrenta y los vecinos salieron a ayudarme, lo persiguieron y lograron agarrarlo”, relató la joven que es influencer en redes sociales..

Lo dejan en libertad

“El sujeto solo estuvo 48 horas en la carceleta de la comisaría y fue puesto en libertad”, acotó Sheyla Zúñiga que demandó a la fiscal que se encargará de su caso que el sujeto sea detenido, ya que teme represalias contra ella.

La joven acudió ayer la División Médico Legal a llevar la ficha de la atención por emergencia en el centro de salud, y este documento recién llegará en una semana al médico legista . Aunque en la comisaría, los policías la apoyaron, dijo que se siente desprotegida por la burocracia para denunciar la agresión de la cual fue víctima.

Presunto agresor sufriría de enfermedad mental

El hermano del presunto agresor de la Miss Simpatía, aseguró que tanto él como su familia, están consternados por el hecho, y pidió disculpas. “Le pido disculpas a la víctima, condenamos los actos de violencia, mi hermano sigue tratamiento psicológico y por la pandemia, no hemos podido culminar con las evaluaciones, estamos muy afectados por lo ocurrido”, dijo el familiar ante los vecinos. Respecto al machete, mencionó que lo tenía porque hace malabares en la vía pública.