​Renuncia de PPK dispara diferentes reacciones en la región Junín

Síguenos en Facebook y YouTube

La carta de renuncia presentada ante el Congreso de la República por parte del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, causó conmoción a nivel nacional. En nuestra región, las principales autoridades también decidieron pronunciarse ante tan difícil panorama político que enfrentamos.

REACCIONES. El alcalde del distrito de El Tambo Aldrin Zarate, aseguró que en estos momentos la población no tiene confianza en ninguna de las autoridades por lo que, aseguró, la mejor solución sería nuevas elecciones generales.

“Tenemos a un legislativo sin moral para pedir vacancia o reforma alguna, de otro lado un ejecutivo endeble y plagado en delitos. Demandamos nuevas elecciones nacionales” dijo.

Mientras tanto, tras escuchar el esperado Mensaje de la Nación, el gobernador regional, Ángel Unchupaico, invocó al Congreso sabiduría y garantizar la gobernabilidad en el país.

Unchupaico aseguró que la renuncia del presidente perjudica a todas las regiones debido a que existe un detenimiento desesperante de la fluidez de la inversión pública para los proyectos que se realizan.

Finamente, el gobernador aseguró que no duda en la capacidad para gobernar de Martín Vizcarra, sin embargo aseguró que si el legislativo no lo deja gobernador no hará mucho.

El congresista Federico Pariona aseveró: “Lo cierto es que la política para el pueblo se a convertido en un asco, lo que debemos hacer ahora con el nuevo Presidente de la República es ser frontales todos contra la corrupción en los tres niveles de gobiernos, de no ser así que se vea los mecanismos legales para adelantar la elecciones presidenciales”.

Para el alcalde de Huancayo, Alcides Chamorro, con los vídeos que salieron a la luz, se devela que el gobierno de PPK ha sido uno de los capítulos más oscuros de la política peruana y por eso ha tenido que renunciar.

“Lo paradójico es que los kenyistas fueron los que lo salvaron en una primera oportunidad de vacancia y ahora son los causantes de su caída. Sin embargo, ahora, el Congreso tiene la obligación de apoyar al sucesor, Martín Vizcarra” dijo.

El Congreso debe asumir su responsabilidad y otorgar facultades al vicepresidente y construir consenso