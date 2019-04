​Responsabilidad penal de nueve funcionarios de Unchupaico por el "Santi"

Síguenos en Facebook

Una vez consumados los delitos e irregularidades de la gestión regional anterior, la Contraloría General de la República recién emite el informe de control respecto a la construcción del Colegio Santa Isabel. En éste detalla la presunta responsabilidad penal y administrativa de 9 ex funcionarios del mate: Víctor Dueñas Capcha, ex gerente de Infraestructura; Eduardo Lagos Villavicencio, ex gerente de Infraestructura, Alfredo Poma Samanez, inpector de obra; Fredy Fernández Huayhua, exjefe de Asesoría Legal; Oswaldo Zavaleta Acevedo, ex sub gerente de Supervisión; Jean Loyola García, coordinador de Obra; Enrique Camayo Cueva, coordinador de obra; Percy Villalobos y Moisés Jorge Vergara.

ARGUMENTOS. El documento de la Contraloría publicado en enero de este año determina que los funcionarios involucrados otorgaron la ampliación de plazo N° 28, 29, 30, 31, 32, 33 a pesar de que la empresa no cumplió con el cronograma. Esta ampliación generó que no se apliquen las penalidades y con ello un perjuicio de S/. 8, 829, 587 al Estado. Además, no se logró la recuperación de gastos generados por inspección de obra que asciende a S/. 240, 998.

SEGUNDA AMPLIACIÓN. La gestión de Junín Sostenible se caracterizó por aceptar que las obras se retrasen con el pretexto del clima, fallas en el expediente u otros. Es así que aceptaron una ampliación de plazo previa, la N° 21, y le dieron 29 días más a la empresa contratista. La conclusión de la Contraloría es que de esos 29 días, solo 16 estaban justificados y 13 requerían se sustento técnico. El perjuicio en este caso es de S/. 1, 275, 384.

Pero este “descubrimiento” tardío del órgano controlador solo vendría a ser la punta de iceberg. El colegio Santa Isabel es uno de los más caros del país por la gran cantidad de presupuesto adicional que el gobiero regional le entregó al Consorcio Santa Isabel, encargado de ejecutar la obra.

Las denuncias fueron hechos en pleno proceso por la Contraloría recién se pronuncia.

FUNCIONARIO. Víctor Dueñas, uno de los funcionarios sancionados, es hoy jefe de Provías en la región Huancavelica.