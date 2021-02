Aliancista, amante de los perros y aspirante al poder, el ex vicegobernador de Junín, Peter Candiotti Pariasca, falleció la madrugada de ayer víctima de la Covid-19. Las condolencias no han dejado de aparecer de parte de autoridades y ex compañeros de Junín Sostenible, el movimiento con el que llegó a la región en 2015.

Traspié político

El líder del “mate”, Ángel Unchupaico, fue uno de los primeros en pronunciarse. “Mi sentido pésame a los familiares de Peter Candiotti. Él fue parte de Junín Sostenible y en búsqueda de crecimiento político participó en las últimas elecciones con “el trencito”, dijo además de reconocer el entusiasmo de Candiotti dentro de terreno político.

Peter Candiotti: ​"No pueden culparme por lo que le pase al gobernador"

Ambos protagonizaron una conocida disputa judicial. El ex gobernador lo acusó de planear un atentado contra su vida y Candiotti de injuria, un enfrentamiento que inició en 2015. Ese año Candiotti acusó a Unchupaico de hacerlo a un lado de la gestión. En 2016 fue expulsado del JUS y en 2017 logró una sentencia a su favor y contra Unchupaico. El caso, que fue apelado, fue ganado finalmente por el fundador del “mate” en la siguiente instancia.

Envían condolencias

Entre los que se pronunciaron por la muerte del político estuvieron también el candidato de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien dio las condolencias a través de su cuenta de Facebook; Sabino Blancas del Bloque Popular hizo lo mismo: “Una gran pérdida de Peter Candiotti, un joven político que era una promesa para el distrito de El Tambo”, dijo. Héctor Millán reconoció la labor de su ex amigo: “Luchaste por un cambio en la región y Huancayo ahora sólo puedo decir descansa en paz”.