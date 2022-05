Zósimo Cárdenas, pre candidato al Gobierno Regional, se ha mostrado confiado respecto al proceso por liderar una presunta organización criminal que enfrenta en el Ministerio Público de la Selva Central. El fiscal anticorrupción Juan Cadillo lo citó el último viernes a declarar. La confianza de Zósimo tiene un correlato en la poca efectividad que ha mostrado el fiscal en los casos a cargo de su despacho, según han detallado tres regidores para esta nota.

Según el regidor de Satipo, Alex Veli, Cadillo permitió la liberación de la presunta organización criminal “Los Pulpos de Satipo” y por ello pidió sea retirado de su cargo. Como respuesta recibió una carta notarial del fiscal pidiendo se rectifique en sus denuncias hecha ante los medios. No es el único. La regidora Idei Torres presentó el año pasado una denuncia por corrupción contra la gestión del alcalde Iván Olivera, en el caso del mejoramiento de la vía PES-17 por casi S/ 3 millones, también ante el despacho de Cadillo. Hasta la fecha, no tiene noticias de cómo marcha. “Tenía todas las pruebas contundentes por eso me he atrevido a ir a la fiscalía. El año pasado en octubre presenté la denuncia y no hay ningún pronunciamiento. Me han dicho que están esperando un perito de Lima”, dijo.

Ante el despacho del fiscal han llegado denuncias de Chanchamayo y Pangoa también donde tampoco se ven avances. El regidor Edicson Baltazar Ramos señaló que ha denunciado ante la Fiscalía en varias ocasiones y por diferentes motivos a la gestión del alcalde Celso León y ninguna de ellas ha tenido eco, o por lo menos no sabe cómo avanzan.

Mientras el Ministerio Público de Huancayo ha logrado la cárcel y destape de grandes casos de corrupción, la selva central brilla por las quejas que contra el primer despacho se acumulan.

El fiscal Cadillo investiga a Zósimo Cárdenas por liderar una presunta organización criminal conformada por otros 21 ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui y empresas con las que contrató. En los próximos meses se verá la efectividad del fiscal anticorrupción.