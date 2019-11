Rusbel: El joven que ha dejado hasta sus sueños y futuro para cuidar a su madre con cáncer

Síguenos en Facebook

El cáncer ha marcado la vida de Rusbel Javier Huarcaya Parco (27). Hace un año su padre murió con cáncer de estómago y ahora su madre agoniza con una neoplasia al cuello uterino.

Pese a todo este muchacho, a decidido dejar de lado sus aspiraciones personales para cuidar a su madre hasta cuando Dios lo decida.

BUSCA AYUDA. Ayer, Rusbel, dejó a su mamá Justa (54) en casa donde está postrada y acudió al hospital Carrión.

Los médicos no les dan esperanzas, ya que después de la quimioterapia, tiene complicaciones, no puede controlar los esfínteres y micciona y defeca sin control por la vagina, aunque le han hecho una colostomia, es decir un conducto para que defeque por un orificio a un costado de su vientre, no es suficiente.

"He visto a muchos pacientes abandonados, pero yo voy a estar con mi madre hasta cuando ella me necesite, si tiene sed estaré ahí para darle agua, si tiene hambre le daré de comer, cuando la dejo por un momento, ella se asusta y despierta, pero yo le tomo de la mano y se calma", dijo Rusbel.

El muchacho se dedica íntegramente a su madre, con la ayuda de algunos familiares consigue dinero para su alimentación, pero lo más complicado es conseguir pañales.

El paquete más económico está a 60 soles, como no tiene dinero, el muchacho usa una frazadas y unas telas como pañales que tiene que lavar a diario. Unos 232 tumores malignos del cuello de útero se detectaron en el año 2018 en el hospital. Para ayudar a la madre pueden llamar al celular 927259459.