Sacan a presidente de Cámara de Comercio de Huancayo y este regresa con policías

Síguenos en Facebook

Crisis en el gremio de empresarios. En una asamblea extraordinaria, realizada el miércoles por la noche, los empresarios de la Cámara de Comercio de Huancayo, acordaron interpelar y censurar al consejo directivo por supuestas irregularidades en la gestión de Marlon Aguirre Ramos, según informan en un comunicado.

Asimismo, designaron un consejo transitorio complementario que tiene como presidente a Augusto Benjamín Gutiérrez Pérez y que incluye además a 4 integrantes más como Marcos Ramírez, Pilar Loncharich, Manuel Traverso y Carlos Linares.

Por acuerdo de este consejo, ayer, le pidieron, al que ahora denominan expresidente, Marlon Aguirre Linares entregue la documentación contable, financiera y administrativa.

Además, le demandan que se abstenga de suscribir documentos contables, financieros y administrativos. No puede disponer pagos, designaciones, nombramientos, celebrar contratos, entre otros.

“Yo tengo una vigencia de poder hasta el próximo año, el punto de agenda era el informe situacional y no la destitución del presidente y la asamblea fue con un solo director, y deben ser 3 directores inscritos, yo sigo siendo presidente hasta el próximo, voy a proceden a interponer una medida cautelar”, dijo Marlon Aguirre, que ayer pidió una constatación policial e ingresó con los custodios al gremio empresarial indicando que no lo habían dejado entrar. Además, cuestionó que hayan pedido el lacrado de las oficinas, aduciendo que como le han cerrado las instalaciones de la CCH no se responsabilizo de ningún bien.

RESPONDEN. “Marlon Aguirre ya no es presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo y es por una decisión de la asamblea , vamos a suspender 2 días las actividades de manera temporal”, precisó Manuel Traverso.

Asimismo, mencionó que quien convocó a la asamblea fue su directorio, cuestionaron la falta de convocatoria de asamblea en enero.

SE RETIRA. El gerente general de la CCH, Johan Coronel también firmó la constatación y se retiró pese a que lo invitaron a entrar.