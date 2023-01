Alberto Negrini Chira , el abuelo de 70 años conocido como el “ sacerdote ambulante ”, esta muy delicado de salud. Ayer amaneció con intenso dolor en las piernas y la cadera. Sus manos y pies estaban hinchados. No le entraban los zapatos y ni podía caminar, razón por la cual urgía de asistencia médica.

Ante esa situación los serenos de Chilca tuvieron que llevarlo en su camioneta y luego cargarlo hasta la ‘Clínica del Dolor’, allí la terapeuta, Paula Gutiérrez, le hizo un chequeo médico y dijo que es aquejado por la artritis, además que podría tener problemas renales. Como el dolor era intenso, el paciente lloraba y la anestesióloga le inyectó una ampolla, solo así se calmó.

En el centro radiológico, ‘Jesús es tu médico’ de Flor Taquiri Rosales le practicaron la radiografía de cadera. Como el septuagenario no podía ni caminar, los serenos de Chilca prestaron auxilio y también lo cargaron para que le hagan sus placas y para ayudarlo a volver a casa. Mientras era atendido, lo llamaron a su celular, ya que en su puerta lo esperaba una persona para obsequiarle una silla de ruedas.

Cabe recordar que el pasado 12 de enero, Correo lo encontró en el cuarto donde vive alquilado en Chilca, aferrado a la imagen de la Virgen del Carmen y vestido con una sotana. Alberto implora ayuda. A sus 70 años las fuerzas no les responden como antes, igual, su fe en Dios es inquebrantable.

Cada mes, el septuagenario padece porque tiene que juntar 260 soles para pagar el cuarto donde vive solo. El lugar ubicado en Chilca está hacinado, tétrico y hace tanto frío que sus piernas ya no lo soportan.

“Los días pasan rápido y no hay trabajo, pido que me ayuden a pagar el alquiler, me he convertido en un “sacerdote ambulante” y tengo que oficiar por lo menos una misa para comer y pagar mi cuarto”, expresa con preocupación el anciano que practica la fe católica.

Hace años realizaba la homilía en los velorios, también hacía responsos, pero ahora ya no lo contratan porque no puede caminar.