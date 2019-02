Se bloquea otro tramo de vía de ingreso a la Selva Central (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Debido a la caída de rocas de regular tamaño, se bloqueó otro tramo de ingreso a la Selva Central, Esta vez fue en el kilómetro 71 en el sector de Matichacra en la vía Tarma - La Merced.

Alrededor de las 9.00 horas, CONALVÍAS, la empresa encargada del mantenimiento de dicha vía empezó con los trabajos de desbloqueo. Alrededor del mediodía la vía quedó liberada pero en forma restringida.

Hasta la zona han llegado agentes de la Polcar Paca para ordenar el tránsito y advierte a los transportistas y pasajeros no cometer imprudencias, ya que muchos de ellos no obedecen los horarios de corte del tránsito.

HUASAHUASI INCOMUNICADO. Mientras se informó que el distrito de Huasahuasi se encuentra incomunicado. Los agricultores son los más perjudicados, ya que están en plena cosecha de papa de unas 3 mil hectáreas de cultivo y no saben cómo trasladar sus productos ya que no hay pase por la vía principal y las vías alternas por Chiras-Muruhuay y Cocon-Palcamayo, no pueden ser usadas por camiones por ser muy angostas y peligrosas.

Cada día se agudiza más el problema del transporte y la crecida del río Huasahuasi torna el panorama más riesgoso para los peatones.