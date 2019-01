Delincuentes degollaron a menor de 17 años y 'escriben', con cuchillo, macabro mensaje en su pecho

Síguenos en Facebook

Las escenas eran macabras y conmociona a toda La Oroya. Unos delincuentes se ensañaron con un menor de solo 17 años, al cual ataron, amarraron, golpearon y degollaron con un filudo cuchillo. La víctima apareció con un macabro mensaje en el pecho con cortes de cuchillo: “así mueren los ladrones”. Esto ocurrió dentro de la vivienda ubicado en la Mz. N Lt. 03, del pasaje Simón Bolívar, en el centro Poblado menor de Huaynacancha. Los asesinos no se llevaron nada de valor de la vivienda.

Según se conoce, el adolescente A.H.R. (17) estaba cuidando la casa de su tía María Zevallos Alegre quien viajó a Lima, sin embargo en horas de la noche habrían ingresado los malhechores a la vivienda pensando que no había nadie y al hallar al joven -que los habría reconocido- lo mataron para que no los delate. Ya en horas de la mañana la familia llamó al celular insistentemente del joven y al no contestar fueron a la vivienda e ingresaron hallando la macabra escena. Sus familiares protagonizaron dramáticas escenas de dolor.

Investigan a sospechosos

Personal de la Policía Nacional, al mando del nuevo Comandante Edgar Merino, llegaron al lugar para lacrar esta vivienda y esperar la llegada de los peritos de la PNP de Huancayo y puedan realizar su trabajo para encontrar huellas y pruebas de sangre que pueda aclarar quiénes lo habrían matado de esa manera y se habrían ensañado con el menor que recién el año 2017 había terminado el 5to de secundaria en la I.E José Carlos Mariátegui.

Hasta el cierre de la presente nota, personal de la Policía estaba a esperas de los peritos y de la fiscal de turno para poder realizar el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, mientras se maneja dos hipótesis: La primera que delincuentes conociendo que no había nadie en la casa habrían ingresado para robar y mataron al joven y la otra que sería un ajuste de cuentas por la inscripción hallada en el pecho.

Paradójicamente, el joven en una de sus tres cuentas de Facebook tenía el lema: Sueña sufre, ríe y llora. Recuerda que solo se vive una vez.