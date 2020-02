Serenos toman local denunciando  maltratos y abandono departe de la municipalidad de Huancayo

Por más de doce horas Huancayo se quedó sin la atención de efectivos de serenazgo. Ellos decidieron tomar la infraestructura donde actualmente funciona su base, como medida de protesta por diversas irregularidades que denunciaron se estarían cometiendo por sus superiores. Efectivos de la Policía tuvieron que intervenir para recuperar el control.

Denuncias. Desde las seis de la mañana los serenos de Huancayo, cerraron las puertas de su base principal denunciando que vienen siendo víctimas de abuso de autoridad. Los 76 serenos que actualmente se encargan de la seguridad del distrito de Huancayo, deben dividirse en tres turnos, quedando solo 18 efectivos en cada uno de ellos, a su alcance tienen cuatro camionetas, de las cuales -aseguraron- dos presentan fallas en sus motores y las otras dos han sufrido daños en las intervenciones que realizaron. En la misma situación se encuentran las motocicletas.

Asimismo, el encargado de la unidad canina, denunció que a principios del año, uno de los perros murió por el intenso frío. El encargado de esta área aseguró que no existe una buena infraestructura para albergar a estos canes, así como dinero suficiente para su alimentación, además -agregaron-, la unidad ya no sale a patrullar. Sumado a todas estas quejas, también denunciaron que sus uniformes no son los adecuados para cumplir el rol que desempeñan.

Los serenos exigían la salida del gerente de Seguridad Ciudadana, Dan Díaz, asegurando que la gestión que viene realizando ha generado todos estos inconvenientes.

Después de varias horas de protesta, la Policía Nacional decidió tomar el control de la infraestructura utilizando bombas lacrimógenas, iniciándose un enfrentamiento con los serenos, quienes denunciaron haber sido agredidos.

Acuerdos. Luego de varias horas de reclamos, los protestantes lograron dialogar con el alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma. En la reunión se acordó que el gerente de Seguridad Ciudadana, entrará en un plazo de evaluación de una semana para determinar su permanencia en el cargo.

Asimismo, se acordó que se comprará mejores uniformes para los serenos, así como se garantizó el apoyo legal para ellos en sus procesos legales cuando realizan intervenciones.

Finalmente, el edil aseguró que avaluará sus sueldos para buscar una forma de incremento, debido a que la mayoría fueron repuestos judicialmente.