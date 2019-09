Siete meses de prisión preventiva para el fratricida de Hualhuas

Síguenos en Facebook

El fratricida Cliser Antonio Rodríguez Laguna (33), pasará 7 meses de prisión preventiva en el penal de Huancayo, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), declarara fundado el pedido de la fiscalía.

AUDIENCIA. El pedido de prisión preventiva se llevó a cabo ayer en audiencia donde el sujeto, una vez más, no mostró arrepentimiento. Cliser es procesado porque al promediar las 4:00 de la madrugada del 22 de setiembre, retornó a su vivienda ubicada en el pasaje Santa Rosa S/N en el barrio Véliz en Hualhuas, Huancayo, dando muerte a su hermano mayor, Fredy Elmer Rodríguez Laguna (40), que dormía en uno de los ambientes.

A Fredy le asestó numerosas puñaladas en tórax y cuello.

Como se recuerda, Rodríguez Laguna, se justificó de esta manera: “Cuando estaba chibolo me violó, desde esa fecha nunca pude dormir bien, por esos recuerdos que venían a mi cabeza. Ayer hubo una fiesta en el barrio y terminé peleando, por eso regresé con cólera y me acordé lo que él (Fredy) me hacía”.

El fiscal adjunto de la 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, David Pampas Poma, solicitó nueve meses de prisión preventiva, sin embargo, el Juzgado de Investigación Preparatorio solo aprobó siete meses.

TRISTE. Pese a que el asesino no mostraba arrepentimiento, su madre lo acompañó en la audiencia y lucía bastante compungida.