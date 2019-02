Simpatizantes de Nuevo Perú se agarran a golpes y frustran la elección de comité provincial

Síguenos en Facebook

La elección del comité provincial de Nuevo Perú, movimiento liderado por Verónika Mendoza, se frustró por el enfrentamiento de sus propios simpatizantes en el local donde se iba a desarrollar el evento.

El motivo fue que no dejaron ingresar a un gran número de personas al ambiente donde se iba a desarrollar la elección. Esto exacerbó los ánimos de los participantes y se dieron de patadas y puñetes.

“Habían una intensión de manipular las elecciones. No se ha dejado participar a las masas, a la población. Un grupo de dirigentes quería cerrar pero había gente que quería votar y no les dejaron entrar y por eso es que se generó el conflicto”, sostuvo Dennis Cuba, militante del Frente Patriota Peruano, grupo que se adhirió a Nuevo Perú con el ex congresista Mario Canzio.

El también ex alcalde del distrito de Quilcas manifestó que había un cronograma de inscripción que no se cumplió, además de que no había ningún postulante inscrito para las elecciones del nuevo comité. “Hoy en la reunión recién se iba a proponer. Había un padrón que estaba manejado y que dentro de ellos nomás se podían elegir. Nosotros hemos ido con un grupo y queríamos solo ver, ni siquiera votar o ser candidatos, nada. La invitación era abierta. Y a la población no se le dejaba pasar por eso es que se molestó la gente y hubo el enfrentamiento”, añadió.

La asamblea se suspendió luego del conflicto donde se levantó un acta que será enviado al comité nacional para que desde allá se decida la próxima elección.

DIRIGENTE. Una gran mayoría de participantes criticó la dirigencia de Emilio Capcha, del Frente Patriota, quien está a cargo del grupo.