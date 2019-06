​"Sinchi" grave luego que su paracaídas no se abriera totalmente

En el marco de las celebraciones por el 54 aniversario de los “Sinchis de Mazamari”, en Satipo, ocurrió un accidente con uno de los agentes que era parte de una riesgosa demostración de paracaidismo, informó el periodista Miguel Mateo.

Según unas grabaciones subidas al Facebook, se tiene a unas personas gritar implorando a Dios que no le pase nada. “Ay diosito, por favor que no le pase nada”, se escucha decir a un grupo de mujeres que registra el incidente. Otras, en cambio, no le daban muchas esperanzas.

Se trata de Marco Antonio Quispe Pérez (35), que a las 14:00 horas de ayer hacía sus prácticas en el aeródromo de la base con sede en el distrito de Mazamari.

ACCIDENTE. De manera preliminar se conoció que al “sinchi” no se le abrió el “velamen” del paracaídas, haciendo más violenta su caída. A juzgar por las imágenes, se le abrió parcialmente el paracaídas, acelerando más de lo normal el descenso.

Al verlo caer, el hombre hacía círculos en el aire al tiempo que se observaba que su equipo presentaba defectos. Algunos calculan que la caída se produjo de una altura que oscila entre 500 y mil metros.

Al saber del percance, un equipo de rescate lo ubicó y trasladó al nosocomio más cercano. Sin embargo, por su delicado estado de salud, fue trasladado rápidamente en helicóptero a la Ciudad Capital.

Las primeras informaciones dan cuenta que la víctima presenta traumatismos severos en la columna vertebral y abdomen.

Noticias aun sin confirmar apuntan que su estado es de gravedad.

CUIDADO. En las redes también opinaron que la base debería tener más cuidado a la hora de llevar a ‘lanzamiento’ a sus hombres.