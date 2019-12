Soldado caído: Llega a Satipo para pedir a exenamorada que vuelva con él, pero ella no aparece (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Llegó a Satipo proveniente de Lima con un ramo de flores y con lágrimas en los ojos para pedirle a su exenamorada que vuelva con él. "He venido a demostrarle, no me interesa sus pasado o lo que está pasando ahorita quiero recuperarla", indicó.

El joven enfermero Ángel Moíses, buscó al periodista Milton Cahuana quién presentó el caso mediante una transmisión en Facebook. El enamorado contó que su exenamorada trabaja en Satipo en una emisora radial y allí habría conocido a un joven al que llaman "Guasón" que la habría orillado a terminar la relación.

"La amo mucho, daría la vida, la profesión por ella, por su mamá, su papá, su familia", indicó. Hasta el final de la transmisión la joven a quien reclamaba, no llegó.