La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo, realizó ayer una jornada de capacitación. Y de los 7 mil miembros de mesa en su jurisdicción, apenas acudieron 1300 con un marcado ausentismo, el domingo anterior acudió una cantidad similar, llegando a un 30% de los asistentes, informaron los coordinadores distritales.

Uno de los locales donde se realizó la capacitación, fue la institución educativa Sebastián Lorente. Cumplida la inducción, conversamos con algunos miembros de mesa, la mayoría preocupados por el conteo de votos que deberán realizar el día de las elecciones, sobretodo los adultos mayores.

Cabe mencionar que no hay hora límite para culminar el conteo de votos pero se estima que terminaría a la medianoche a más, todo depende de los miembros de mesa.

“Lo más difícil para mi es el sufragio y también el conteo de votos, nos vamos a quedar hasta la 12 de la noche a más, tal vez nos quedamos hasta el lunes, por eso yo pido la unión y colaboración de los miembros de mesa”, dijo Roger Cortez Atachagua (57), que es presidente de mesa.

“Aunque soy miembro suplente vine a la capacitación, pero entendí muy poco porque tengo 60 años, lo más difícil es el conteo de votos e incluso para marcar, los símbolos están pequeños, no voy a poder ni marcar. Si no vienen los miembros titulares, como suplente voy a tener que estar allí para no pagar la multa”, refirió Eudosia García (60).

César Perales, que cumple la función de presidente de mesa, también mencionó que lo más complejo es el escrutinio, por la cantidad de candidatos presidenciales, senadores y diputados, cuyos votos tendrán que contar por partido.

A su turno, María Paredes Jorge seguirá con la capacitación para cumplir bien su función en las elecciones generales del 12 de abril.