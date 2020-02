Sub Gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín: “Caudal de ríos destruiría más puentes”

Un puente fue arrasado por el caudal del río y hay viviendas inundadas en varios sectores, ¿habrá más? El puente Victoria sobre Tarma, ya fue arrasado y hay centros poblados aislados, mientras que en Huancayo el río Mantaro también está llegando a su máximo nivel las lluvias van a continuar con mucha intensidad estamos en un alto riesgo.

¿Las familias que viven en sus márgenes tienen que evacuar con urgencia?

Yo hago un llamado a población que vive en las riberas de los ríos que estén atentos para evacuar en cualquier momento en el sector de Huamancaca Chico, asentamiento humano Santa Rosa, Chanchaspampa, Tres de Diciembre y Chupuro.

¿Qué acciones inmediatas asumirá para enfrentar los desastres?

Estamos solicitando la ampliación de la declaratoria en emergencia a otros distrito afectados por los desbordes de río e inundaciones, como Ulcumayo, Pariahuanca, San Martín de Pangoa, Vizcatan del Ene. Con ello se puede destinar un mayor presupuesto para atender a las poblaciones afectadas.

¿Las municipalidades han ejecutado las obras de prevención necesarias para afrontar esta época difícil?

No todos, algunos tramos tienen defensa ribereñas en época de estiaje les hemos pedido que se ejecuten obras de prevención, no todos han cumplido, pero en plena emergencia no se puede ingresar con maquinaria pesada, porque hay un alto riesgo, muchos vehículos son arrasados por el caudal.

¿Qué invocación haría a los alcaldes?

Les invocó a que inmediatamente ocurridas las emergencias deben hacer la evaluación de daños y asistir a las familias que resulten afectadas por las inundaciones de sus viviendas.