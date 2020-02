Sunafil multa con más de 900 mil soles a Doe Run por muerte de ingeniero

La Superintendencia Nacional de fiscalización laboral (Sunafil) ha multado con 929,666.00 soles a la empresa Doe Run Perú en liquidación en marcha por la muerte de del ingeniero Deybi Estrada Carhuallanqui y por las lesiones graves de los trabajadores Jaime Huamán Huamaní e Ismael Taype Javier que quedaron atrapados en un socavón tras un derrame de relave en la mina Cobriza en Huancavelica el 23 de diciembre de 2019.

Las investigaciones señalan que la empresa no realizó una adecuada supervisión de la seguridad y salud en el trabajo al no efectuar los estudios de geomecánica de manera mensual, por no contar con los procedimientos para las labores de relleno hidráulico, etc. (Nota MH)