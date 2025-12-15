MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/hospital-el-carmen-larvas-evidencian-retrasos-en-nuevo-nosocomio-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/medicos-de-hospital-el-carmen-de-huancayo-denuncia-que-larvas-caen-desde-el-techo-en-plena-cirugia-noticia/

Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) llamó a la calma frente a la información internacional sobre la influenza A H3N2 y aseguró que la nueva variante K, aún no llega a Sudamérica y al Perú. El hecho de haber vivido una pandemia con la covid-19, nos pone en alerta. El epidemiólogo del IREN Centro, Luis Tello Dávila, explicó que el Ministerio de Salud ha señalado que el riesgo moderado que ingrese a nuestro país, quiere decir que el virus puede llegar incluso en las siguientes semanas.

PANORAMA. Explicó que la nueva variante de gripe “K”, que parece ser más contagiosa, tiene síntomas similares a los de años anteriores (fiebre, tos, goteo nasal y dolor muscular), pero se recomienda tener en cuenta la rapidez con la que se desarrollan los síntomas. Es por ello que esta nueva gripe endémica de rápida propagación ya está en Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón y ya existe un nuevo caso en México.

Ante ello, más que alarmarnos, el especialista Luis Tello Dávila mencionó que es necesario que las personas, como ya aprendimos con la covid-19, asuman medidas de bioseguridad como el lavado de manos, estar al día con las vacunas, cubrirse con mascarilla, si las personas tienen síntomas respiratorios acudir a un centro de salud.

Luis Tello indicó que el riesgo que esta subvariante llegue al país se agudiza porque en la época de Navidad y Año Nuevo, muchos peruanos que viven en el extranjero retornan al Perú, a la región Junín y a Huancayo, lo cual incrementa el riesgo que se pueda introducir esta nueva variante.

ACCIONES. El director adjunto del hospital Carrión, Carlos Llancari del Río, manifestó que en los hospitales por disposición del Minsa se mantiene el uso de la mascarilla al interior de sus instalaciones en los pacientes y el personal de salud, una medida preventiva importante.

Asimismo, señaló que ahora que en la región Junín afronta cambios de clima, existe alta probabilidad que se incrementen las enfermedades de tipo viral en las siguientes semanas, ante lo cual demandó asumir medidas preventivas en los adultos mayores de 60 años y en los niños. Exhortó proteger a las personas con diabetes, hipertensión, cáncer entre otras enfermedades que los afectan.

El presidente de la Federación Médica en Junín, Walter Matos, afirmó que ante la alerta del Ministerio de Salud es urgente que los hospitales se preparen y aseguren el suministro de oxígeno con las plantas instaladas en la época del covid. Consideró que la experiencia vivida con el covid, nos debe tener mejor preparados.

El decano del Colegio de Enfermeros, Ángel Sánchez demandó ante todo que se informe a la población sobre esta gripe y que cuidados se debe tener. Incluso es necesario incentivar las acciones para el avance de la vacunación contra la influenza y el neumococo en grupos de riesgo. Acotó que es urgente que se destierren los mitos en cuanto a la vacunación, porque es la mejor protección frente a las infecciones respiratorias.

demandan asumir medidas preventivas urgentes

Supergripe H3N2: ¿Qué hacer antes que llegue a Huancayo?

Protección

En los centros de salud se debe intensificar la promoción de la salud. Además se debe dotar al personal de los equipos de protección personal.

Especialistas y gremios médicos y de enfermeros piden que se asuman medidas preventivas urgentes antes que la nueva variante de la influenza llegue a nuestro país y no nos coja desprevenidos como cuando llegó el covid.