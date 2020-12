No se llama Santa, sino Orlando, no usa traje rojo, sino viste de verde; no tiene barba, ni trineo; pero lo conocen como el “Papá Noel” de los niños pobres, porque hace 12 años en diciembre, sale a sorprender a los niños con regalos. Esta vez el técnico PNP Orlando Espinoza Canales y tres policías de la Unidad de Tránsito, recorrieron las calles de Huancayo para entregar regalos, chocolatada y panetón a los niños trabajadores.

Un poco de felicidad en el camino

Uno de los primeros en ser sorprendido fue Bill Matos (09), quien todos los días se sienta en la vereda de la Av. Giráldez, su amigo fiel “Ángel” lo acompaña en la venta de sus caramelos.

Cuando le preguntamos qué regalo pidió a “Papá Noel”, nos dijo un carro a control remoto. Al rato, el técnico Canales llegó con el ansiado obsequio y consiguió la sonrisa del pequeño Bill que feliz quiso darle el sol que tenía en la mano como gratitud.

De la Av. Giráldez, la calle Real, jirón Áncash, Paseo la Breña, más de 70 niños que vendían dulces, bailaban y pintaban, recibieron regalos del policía bondadoso. “La Policía siempre va a estar presente. Vienen días mejores, saldremos de esto triunfadores. La alegría de estos pequeños me basta”, comentó el policía.