La tercera ola del COVID-19 que se inició en el Perú no solo afecta a la población. Una gran cantidad del personal de salud y médicos de los hospitales El Carmen y Daniel Alcides Carrión, en Huancayo se vieron afectados por lo que, en ambos nosocomios, determinaron limitar la atención en consultorios externos.

El Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo, es el que registra a 57 profesionales y trabajadores de Salud, contagiados con la COVID-19. Según la base de datos, de ellos 8 son médicos de las áreas de ginecología y pediatría, también están en las áreas administrativas, enfermería, obstetras, entre otros.

“Por la cantidad de contagios que se dieron, cerraremos las atenciones presenciales en consultorios externos, sobre todo el área de ginecología. Los demás seguirán atendiendo aparte de continuar con nuestras teleconsultas que los pueden hacer a través de los canales conocidos”, informó el director del hospital El Carmen, Luis Orihuela.

Por su parte el director general del hospital Daniel Alcides Carrión, Jorge López Peña, informó que se han registraron 31 casos de trabajadores de salud infectados con el COVID-19.

“Hemos realizado un hisopado a los trabajadores que presentaban síntomas y se detectó que 31 de ellos dieron positivo para coronavirus, según el seguimiento epidemiológico, todos los contagios se realizaron al exterior del hospital”, detalló el galeno.

“A todos se les viene monitoreando, nuestro servicio de salud ocupacional lleva el monitoreo permanente. Ninguno se encuentra en situación grave, todos están estables y se encuentran vacunados”, explicó, añadiendo que se viene realizando seguimiento a los contactos directos de los pacientes que dieron positivos. “Se realizarán evaluaciones constantes al personal y familiares que estuvieron en contacto con los positivos”, dijo.

Por su parte el director adjunto del nosocomio, Wimmer Cervantes, explicó que a raíz de este panorama se acordó la reducción de citas en consultorios externos. “Pasarán de ser 16 a doce al día. Además se suspenderán las interconsultas y se realizarán teleinterconsultas”, explicó.

Al respecto el gobernador Fernando Orihuela, refirió : " El contagio no es producto de las funciones que desempeñan, por ejemplo en el Carrión no atienden pacientes covid en el hospital nuevo, solo en el antiguo y hay 10 pacientes, este contagio es en los quehaceres cotidianos de cada profesional, ellos tiene todo su equipo de protección. A causa de esto no se está cerrando servicios. Estamos impulsando el tema de vacunación, los puntos satélite de toma de muestras para detectar tempranamente a los aplacientes positivos, y a los adultos mayores que les falta su tercera dosis los estamos captando en sus viviendas”, finalizó.