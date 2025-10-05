Bloqueos en la ruta Huancayo–Pampas por huelga indefinida de estudiantes de la UNAT

Vestidos de heladeros, mecánicos, jardineros, vagabundos y comerciantes, están al acecho de los delincuentes. Están en todas partes dispuestos a combatir la inseguridad ciudadana. Ellos son los “Terna”, un grupo de efectivos policiales especializados del Escuadrón Verde que trabajan camuflados en la lucha contra el crimen criminales.

En Huancayo son 44 los agentes de este grupo élite que de enero a la fecha han logrado desarticular 110 bandas delictivas, intervinieron a 89 personas por delitos contra el patrimonio y extorsión. Detuvieron a 620 persona por diversos delitos, incautaron 507 ketes de PBC, 29 pacos de marihuana y 5 kilos de marihuana.

PREPARADOS

La misión principal de los Terna es erradicar a las bandas de delincuentes que operan en distintas calles. Éstos agentes son seleccionados y entrenados para desarrollar habilidades específicas que les permitan mimetizarse. Sus principales blancos son los hurtos, la microcomercialización de drogas y los robos al paso. Solo en esta últimas semana han capturado a cinco malhechores robando en tiendas, arrebatando celulares y billeteras.

Mientras la población clama por mayor seguridad, los Terna se convierten en la respuesta silenciosa y contundente, operando donde menos se les espera, y demostrando que la lucha contra el crimen va mucho más allá de las patrullas visibles.

Su éxito radica en su capacidad para pasar desapercibidos, su paciencia y su conocimiento del modus operandi del hampa.

En las próximas semanas se capacitará a 50 policías que se convertirán en los nuevos los héroes sin uniforme, guardianes anónimos que serán el terror de raqueteros, arrebatadores, cogoteros y lanceros. Los nuevos Terna que saldrán a las calles para mezclarse con la multitud y desarticular bandas criminales que acechan la tranquilidad de la ciudadanía.