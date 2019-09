Tijeras no dejan de sonar y Pazos llora por el "Súper Dragón"

Síguenos en Facebook

El poderoso sonido de las “tijeras”, la melodía del arpa y el violín, hoy suenan diferente en el distrito de Pazos (Huancavelica). Decenas de amigos, danzantes y cantantes, ayer, llegaron a la casa del barrio Centro donde velan al danzante internacional Camilo Soto Linares (43). Con cada compás, Gladys Paraguay, conocida como "Ccorikillacha", rompía en llanto, por la muerte del padre de sus tres hijos con quien no solo compartía el amor, sino también su dedicación a la danza de las tijeras. "No sé qué sucedió, me dicen que murió intoxicado, juntos íbamos a bailar y a cantar. No lo olvidaremos", nos dijo apenada. Los dolientes velarán tres días a Camilo, más conocido en el mundo artístico como el "Internacional Sanguinaro Súper Dragón" de Pazos.

PESAR. Por sus acrobacias con el fuego, saltos aéreos y movimientos coreografiados en sincronía con los músicos, lo llamaron "Súper Dragón". Los que conocieron a Camilo, refieren que dejó su legado en sus tres hijos: Cristián Soto Paraguay (20), el nuevo "Dragón", Ericson (7) y el pequeño Franklin (5), todos danzaban junto a su padre, estremecidos por las notas de esta singular danza.

Camilo Soto viajó a Francia España, Italia y Rusia para mostrar su arte. Junto a su esposa ganaron varios premios, se convirtieron en campeones de esta danza del Ande. Su colorido traje de casi 15 kilos de peso, está sobre su féretro marrón. "El folclore, la danza de las tijeras y el huaylarsh antiguo están de luto por la partida de uno de sus máximos exponentes, descansa en paz Camilo, fundador del conjunto de huaylash Chuño Saruy", escribió Jim Miller.